Bart De Wever haalt mondmasker op en geeft sneer aan federale overheid: “Onze exemplaren zijn wél wasbaar op 60 graden” David Acke

11 juni 2020

16u05 0 Antwerpen In Antwerpen heeft burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever donderdag zijn persoonlijk herbruikbaar stoffen mondmasker opgehaald dat de stad zoals voor elke Antwerpenaar bestelde. In totaal kocht de stad 600.000 exemplaren aan voor 450.000 inwoners. “Zo hebben we een strategische reserve”, klinkt het. “En onze maskers zijn wél wasbaar op 60 graden.”

Elke inwoner ouder dan 12 jaar krijgt van de stad Antwerpen een herbruikbaar mondmasker met filter. Inwoners krijgen in de loop van de maand juni een brief in de bus waarmee ze hun masker kunnen gaan ophalen. “Dat gebeurt gespreid omdat we niet willen dat er bij wijze van spreken 2.000 mensen in één dag opduiken aan een apotheek”, zegt Bart De Wever die zijn exemplaar ging ophalen in de apotheek Cortebeeck op de Grote Markt. “Bij elk mondmasker krijg je ook twee filters die eveneens wasbaar zijn en de nodige informatie over het gebruik ervan.”

Als de federale overheid dit van in het begin had overgelaten aan de lokale overheden en de privé dan had iedereen al lang zijn of haar mondmasker.

De stad koos voor een verdeling via de apothekers zodat zij de burgers ook kunnen informeren over een correct gebruik van de maskers. Want het blijft nodig dat we die informatie geven. We zien nog te veel mensen de maskers foutief gebruiken. Dat is gevaarlijk omdat het zorgt voor een vals gevoel van veiligheid”, zegt Geert Van de Voorde, voorzitter van Eerstelijnszone Antwerpen. Inwoners zullen per post een brief krijgen waarmee ze naar de apotheek kunnen om er hun mondmasker af te halen.

Belofte maakt schuld

Uiterlijk tegen 15 juni moet elke Antwerpenaar zijn mondmasker ter beschikking hebben. Redelijk laat, en dat beseft ook burgemeester De Wever, die een sneer uitdeelt naar de federale overheid. “Onze overheid is de enige in Europa die beloofde elke burger een mondmasker te geven. Als je dat belooft, dan moet je dat ook doen en dat is niet gebeurd. Aan lokale overheden werd gevraagd geen grote hoeveel mondmaskers aan te kopen om de markt niet uit balans te brengen en dus hebben wij gewacht waardoor we pas veel later in actie konden schieten dan we zelf gewild hebben. Als men dit van in het begin had overgelaten aan de lokale overheden en de privé dan had iedereen al lang zijn of haar mondmasker.”

Ook begrijpt De Wever niet waarom de federale overheid nu mondmaskers uitdeelt die je kan wassen op 30 graden. “Elke viroloog zegt dat je een masker op 60 graden moet kunnen wassen om het virus te kunnen doden. Onze mondmaskers kan je dus op 60 graden wassen en zijn dus volledig conform.”