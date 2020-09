Bart De Wever gaat strijd aan met patrouilles en pantserwagens: “Drugscriminelen gebruiken oorlogswapens, wij nu ook”

Antwerpen

De grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar: zo kondigt de Antwerpse politie Operatie Nachtwacht aan. Die moet de golf van aanslagen in het drugsmilieu stoppen. De teller staat op 66 in vier jaar. Eind augustus waren er zelfs vijf op evenveel dagen. 50 agenten zullen vooral in Borgerhout en Deurne patrouilleren. "Het zijn uitzonderlijke maatregelen, maar ik vraag begrip en geduld van de Antwerpenaar", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).