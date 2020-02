Bart De Wever even veroordeeld tot de blinddoek en de rolstoel: “Zeer confronterende ervaring, maar we gaan nu werken aan een beter toegankelijke stad” Philippe Truyts

07 februari 2020

15u03 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege was vrijdag op de afspraak om even te ervaren hoe je je met een zware handicap in de stad moet redden. Aanleiding was de ondertekening van een charter voor een beter toegankelijke stad. Bart De Wever (N-VA) was zwaar onder de indruk toen hij geblinddoekt op wandel moest. “Een heel confronterende ervaring.”

Antwerpen heeft een middeleeuwse kern. Met smalle straten, veel kasseien, hoogteverschillen. En heel wat eeuwenoude gebouwen. Geen sinecure als je een visuele of mobiele beperking hebt. “Zo’n stad toegankelijker maken, is een gigantische opdracht ”, beseft de burgemeester. “Binnen de 100 meter van mijn kantoor werd ik al gewezen op verschillende fouten.”

Zo bleek in de licht klimmende Wisselstraat een niveauverschil van 3 centimeter tussen het ene en het andere stuk rijweg al te moeilijk toen De Wever in de rolstoel zat. “De voorbije tien jaar is er wel wat verbeterd”, zegt Michel Huybrechts van Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT). “Maar het blijft onvoldoende. De plannen voor het openbaar domein zien er meestal goed uit, tot de uitvoering volgt. De stratenleggers interpreteren niet altijd correct wat er getekend staat. En dan krijg je fouten die vaak niet worden hersteld.”

In de Hofstraat - waar tot de afwerking van het stadhuis het schepencollege werkt - klopt het plaatje ook niet. Huybrechts: “De straat is nochtans heraangelegd. Waarom kiest men dan voor smalle stoepen die er als een ‘cakewalk’ bij liggen door de inritten van de garages? Of neem de Grote Markt. Vroeger had je er voor mensen met een handicap geleidelijnen. Die zijn weggehaald.”

Hulpeloos

Bart De Wever waagde het erop om even als blinde door het leven te gaan en nadien ook als rolstoelgebruiker. “Zeer confronterend. Een mens is heel erg aangewezen op zijn zicht. Een rolstoel is moeilijk, maar dan blijft de wereld nog overzienbaar. Blind ben je hulpeloos. De vertrouwde wereld van je bureau naar de uitgang wordt plots een beproeving. Je verliest je oriëntatie.”

De burgemeester bracht het er heelhuids vanaf, net als de andere collegeleden. Het rolstoelplatform aan de ingang van het administratief gebouw in de Hofstraat kwam van pas.

“Toegankelijkheid is een kwestie voor alle beleidsdomeinen in onze stad”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (sp.a). “We schakelen voor advies en begeleiding het expertisecentrum Inter in. Samen brengen we in kaart waar onze sterktes liggen en waarin we nog moeten verbeteren.”

Wendy Metten (Inter) bekijkt het zo: “We volgen de principes van het universele ontwerp. Als voor mensen met een handicap alles in orde is, is het aangenaam voor iederéén.

Een toegankelijker Antwerpen is een uitgesproken ambitie in het bestuursakkoord. “We gaan dat principe bewust, doordacht en duurzaam inbedden in het dagelijks beleid, de werking, de dienstverlening én de communicatie van de stad”, zo klinkt het.

Binnen vijf jaar weten we of er overtuigende stappen zijn vooruitgezet.