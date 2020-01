Bart De Wever en 500 dapperen wagen zich aan ijsberen in Deurne AMK

19 januari 2020

14u14

Bron: Belga 1 Antwerpen In de ecologische zwemvijver van het Boekenbergpark in het Antwerpse district Deurne hebben zowat 500 dapperen zich zondag in het ijskoude water gewaagd tijdens het jaarlijkse Winterzwemfeest van de Deurnese IJsberen. Onder hen was ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Het was al de 43ste editie van het Winterzwemfeest, waar de Deurnese IJsberen traditioneel bevriende ijsberenclubs, bedrijven en verenigingen uitnodigen om samen een erg frisse duik te nemen. Wie het koude water uit kwam, kon zich gelukkig verwarmen aan een gratis soepje.

“Het weer was ideaal vandaag, een mooie zonnige winterdag”, zei clubvoorzitter Cor Janssens. “De watertemperatuur was ook zeker laag genoeg voor onze ijsberen. We haalden 6,4 graden en alles onder de 10 graden is eigenlijk fris genoeg qua gevoelstemperatuur.”

Burgemeester De Wever kwam voor de gelegenheid samen met twee van zijn kinderen de koude trotseren. Ze hielden het iets minder dan een minuut vol. “Sommigen gaan erin en meteen eruit, anderen zwemmen een paar minuten rond”, geeft Janssens aan. “Zelf beperk ik mij tot langs het laddertje even naar beneden en weer naar boven te gaan, maar er zijn er ook veel die duiken.”