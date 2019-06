Barones en ere-gemeenteraadslid Antoinette Pecher overleden op 92-jarige leeftijd ADA

11 juni 2019

15u10 0 Antwerpen Barones Antoinette Pecher is op 92-jarige leeftijd overleden op 26 mei overleden. Pecher stond in oktober nog op de lijst van Open Vld maar werd niet verkozen. De begrafenis vond plaats op 7 juni. Dit gebeurde op haar eigen vraag in intieme kring.

Haar hele leven lang was Antoinette een liberaal in hart en nieren. Ze was, naast Karel Poma en Frans Grootjans, een boegbeeld van haar tijd. Pecher was de drijvende kracht achter een heleboel feministische organisaties en initiatieven. Zo was ze ondervoorzitter van de vzw Vrouw en Maatschappij. Daarnaast ontwikkelde en ondersteunde ze “stem-vrouw” campagnes, was ze een van de stichtende leden van de Europese vrouwenlobby en zette ze zich steeds in voor het respecteren van mensenrechten van vrouwen. Ten slotte droeg ook Pecher haar steentje bij om de vredesgedachte te bevorderen en engageerde ze zich voor de nagedachtenis van oorlogsslachtoffers.

Voor die constante maatschappelijke inzet kreeg Antoinette Pecher in 2005 de titel van barones. “We kunnen Antoinette dus beschouwen als een doener avant la lettre en wij, liberalen, moeten hier een voorbeeld aan nemen,” aldus schepen Claude Marinower. Tot op het laatste van haar leven bleef Antoinette strijden voor de liberale waarden. Zo stond ze nog tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de stadslijst van Open Vld Antwerpen om de partij te versterken met haar ervaring en kennis. “Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat zij er niet meer is. Het is een erg groot verlies.”