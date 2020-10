Baron en ondernemer Maurice Velge op 84-jarige leeftijd overleden in Frankrijk ADA

06 oktober 2020

15u27 0 Antwerpen In Frankrijk is zondag baron Maurice Velge op 84-jarige leeftijd overleden. Maurice Velge was een belangrijk ondernemer in de Antwerpse haven en de kleinzoon van Leo Leander Bekaert, stichter van het gelijknamige staaldraadbedrijf.

Baron Maurice Velge was zijn hele loopbaan actief in de Antwerpse haven. In 1973 richtte hij het expeditiebedrijf Polytra op, dat zich specialiseert in transport van en naar Afrika. In 2018 verkocht hij het bedrijf aan de Zwitserse groep Fracht. Hij was doorheen zijn carrière ook actief als voorzitter en bestuurder bij andere bedrijven in de haven, waaronder Belgian New Fruit Wharf. In 2003 werd hij tot de Belgische adelstand verheven.

Velge was via moederskant de kleinzoon van Leo Leander Bekaert, die in 1880 de staaldraadproducent Bekaert oprichtte. Maurice Velges oudere broer, baron Jean-Charles Velge, was de laatste CEO van Bekaert uit de familie. Hij overleed in 2010.