Bar Rodin opent binnenplaats voor clubdeejays in juli: “Geen wilde danspartijen, wel intieme luistersessies” Sander Bral

09 juli 2020

16u51 0 Antwerpen De Antwerpse feestconcepten Soulful Sessions en Geheimzinnig slaan de handen in elkaar met feestzaal Bar Rodin en deejay DTM Funk om toch nog - coronaproof - feestjes in de binnenstad te organiseren deze zomer. “Geen clubnights en gedans tot het ochtendgloren, wel intieme en exclusieve luistersessies.”

Antwerps deejay David ‘DTM Funk’ Tricot gaat in zee met Philip De Liser van Bar Rodin en Aeson Löw (Soulful Sessions) en Michiel Van den Broeck (Geheimzinnig). De vier ambassadeurs van het Antwerpse nachtleven zullen de binnenplaats van Bar Rodin in de Lange Nieuwstraat - de vroegere school De Dames - bezetten onder de erg logische noemer ‘De Binnenplaats’.

Liefde voor muziek

“Eindelijk komen we weer met elkaar in contact, niet door dicht bij elkaar te komen maar wel door onze gemeenschappelijke liefde voor muziek te delen” zegt David Tricot. “Verwacht op De Binnenplaats geen clubleven of danspartijtjes tot een kot in de nacht of langer. Wel nodigen wij elke vrijdag onze favoriete clubdeejays uit zoals Lefto, Nosedrip en Vincent Brijs voor intieme luistersessies. Daarnaast kan je gezellig iets komen eten en drinken op de charmantste koer van de Koekenstad.”

Deze vrijdag spelen Hill Men, Lucca, Nosedrip en DTM Funk zelf ten dans. Volgende week host Soulful Sessions de avond met MTMU en later doet Geheimzinnig hetzelfde met Moody Mehran en Lil Lawaw. Ook Alia, Vincent Brijs, Lefto en Mika Mayonaise vullen in juli een vrijdagavond in.

