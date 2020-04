Bar Noord stelt nieuwe openingsdatum voor: “Vanaf 5 juni gaan we feesten als de beesten” ADA

01 april 2020

12u07 0 Antwerpen De populaire zomerbar Bar Noord in Park Spoor Noord heeft een nieuwe openingsdatum bekend gemaakt. Op 5 juni zal, afhankelijk van de evolutie van het coronavirus, zal ze de deuren opnieuw openen.

Normaal was Bar Noord, de zomerbar in Park Spoor Noord, vrijdag al opengegaan. Maar ook de organisatie van de populaire zomerbar zag zich genoodzaakt die opening uit te stellen door het coronavirus. De nieuwe richtdatum is nu 5 juni geworden. “Nog onder voorbehoud van de beslissing die onze regering neemt”, klinkt het, “maar anders gaan we op 5 juni feesten als de beesten.”

De uitbater roept daarom iedereen op zich strikt aan de opgelegde maatregelen te houden zodat we zo snel mogelijk “weer met zijn allen ons kot uit kunnen om samen cocktails te drinken in Park Spoor Noord.”

Het openingsfeest start om 16 uur, gratis inkom.