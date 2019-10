Bar Noord blikt tevreden terug op editie 2019 ondanks lichte daling bezoekersaantal ADA

17 oktober 2019

Wanneer de deuren van zomerbar Bar Noord sluiten, dan weet je dat de zomer definitief achter de rug is. Dit weekend wordt die hete zomer van 2019 afgesloten met een heus feestweekend dat vrijdagavond al start met een Silent Disco. Door het mindere weer in het voorjaar en najaar is er een lichte daling in het aantal bezoekers maar toch blikt de organisatie tevreden terug.

Nooit telde een zomer zoveel hittegolven als de zomer van 2019 en dat betekende dat iedereen een plekje zocht om te verkoelen in de stad. Een van de populairste plekken blijft Bar Noord met zijn gigantische waterpartijen en vele strandstoelen. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dus ook aan die mooie zomer. Dit weekend zwiert Bar Noord nog een laatste keer de deuren open tijdens een groot feestweekend.

“Vrijdagavond starten we met de erg populaire Silent Disco. Dat is zonder twijfel één van de populairste evenementen die we hier organiseerden”, vertelt Sven Wille. “We kunnen nu al verklappen dat dat volgende zomer zeker terugkomt. Zaterdag serveren we tussen 16 en 20 uur een zomers drankje zolang de voorraad strekt om iedereen te bedanken zo massaal naar Bar Noord te komen. ‘s Avonds is er een feestje met DJ’s en live muziek. Zondag sluiten we af met een brunch aan halve prijs. Alles moet op.”

De organisatie blikt tevreden terug op de editie 2019 ondanks het feit dat er iets minder volk passeerde dan de vorige editie. “We zijn erg gebonden aan de weersomstandigheden en zowel het voorjaar als het najaar waren niet erg goed wat dat betreft. Dat merken wij meteen. De zomermaanden juni, juli en augustus waren dan weer een groot succes. Wel merkten we dat mensen tijdens de hittegolven later buiten kwamen. Andere jaren ontvingen we hen al rond de middag, nu was dat pas rond 16 uur”, aldus Sven.

Volgend jaar opent Bar Noord de deuren opnieuw de deuren vanaf de Paasvakantie. Het concept zal grotendeels hetzelfde blijven.