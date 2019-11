Bar Den is nieuwe hotspot op Kerstmarkt Antwerpen ADA

21 november 2019

15u22 0 Antwerpen Winter in Antwerpen heeft er een nieuwe hotspot bij. Bar Den is de nieuwe centrale hub op de kerstmarkt in Antwerpen van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari 2020. Centraal gelegen tussen het reuzenrad en het Steen gaat Bar Den landen met een grote overdekte schuur.

Events Catering Bevers is al sinds 1974 een vaste waarde en grote speler. Kollektiv Productions is dan weer een jong collectief dat ondertussen zijn ervaring heeft opgebouwd in pop-ups, zomer -en winterbars en het uitbouwen van volledige concepten. “Er ontstond al snel chemie tussen beide partijen om dit project samen op te nemen”, zegt Sander Loots van Events Catering Bevers.

Centraal gelegen tussen het reuzenrad en het Steen gaat Bar Den landen met een grote overdekte schuur. De dagelijks geprogrammeerde kinderanimatie en dj’s zorgen telkens voor de juiste ambiance. “Er wordt gewerkt met een overdekt centraal podium, zeer veel groen en kerstbomen, kinderspeeltuin, gezellige en belevingsvolle terrasgelegenheid, verwarmingselementen met aandacht voor jong en oud waardoor dit ongetwijfeld één van de meest stemmige plekken van Winter in Antwerpen wordt. Wie zin heeft om wat gezellig te keuvelen of zich even wil opwarmen onder een winterse sterrenhemel, schuift hier gewoon aan”, zegt Sander.

Er worden ook tal van activiteiten georganiseerd voor de kinderen met circusworkshops, poppentheater en een schattentocht. “Maar ook aan de volwassenen is gedacht: met enkele DJ headliners als Discobar A Moeder, Faisal en Nick Bril zullen de temperaturen tijdens het weekend aardig oplopen”, vult Mathias Baeten aan (Kollektiv productions).