Baptiste Aloé (ex-Beerschot) zoekt nieuwe club via LinkedIn: “Heb nog steeds veel zin om er voor te gaan” Kristof De Cnodder

25 september 2020

10u19 0 Antwerpen Om zijn zoektocht naar een nieuwe club een boost te geven, heeft ex-Beerschotspeler Baptiste Aloé (26) zijn cv geplaatst op de sociaalnetwerksite LinkedIn. Anderhalve maand nadat zijn avontuur op het Kiel afliep, zit de Franse verdediger nog steeds zonder club. “LinkedIn kan mirakels doen”, hoopt Aloé.

Begin januari ondertekende Baptiste Aloé quasi gelijktijdig met Frederic Frans een contract bij Beerschot. Terwijl Frans uitgroeide tot een vaste waarde in het centrum van de paars-witte defensie, bleef Aloés speeltijd beperkt. Slechts in vier wedstrijden kwam Aloé (kort) in actie. Zijn laatste optreden was een invalbeurt in de terugmatch van de 1B-promotiefinales. Hoewel men op Beerschot best te spreken was over de instelling van de ex-speler van Marseille en Valenciennes, besloten beide partijen begin augustus toch uit mekaar te gaan.

Intussen heeft Aloé nog steeds geen nieuwe werkgever en de onzekere coronasituatie bemoeilijkt de zoektocht. Daarom besloot Aloé om een in voetbalmiddens wat ongewoon initiatief te nemen. Zo plaatste hij zijn cv, met begeleidend tekstje op LinkedIn: “Het leven van een voetballer is, net als dat van een ondernemer, niet altijd een kabbelend beekje. Na mijn passage bij Beerschot - bekroond met een titel – zit ik nu zonder club. Ik weet dat ik in een moeilijke periode in mijn carrière zit, anders zou ik deze stap niet zetten. Maar mijn kwaliteiten en vastberadenheid zullen me voorbij dit moeilijke moment loodsen. De zin om er vol voor te gaan, is nog steeds aanwezig. Men zegt dat LinkedIn wonderen kan doen. Geïnteresseerde clubs kunnen me contacteren via mijn profiel.”

Geen spijt

In de Franse krant La Voix Du Nord voegt Aloé daar nog aan toe dat hij allerminst spijt heeft van zijn eerdere keuze voor Beerschot. “Het was mijn eerste buitenlandse ervaring”, aldus Aloé. “Ik ben blij dat ik die stap heb gezet, maar langer blijven was niettemin geen optie. Ik vrees dat ik bij Beerschot zou gestagneerd hebben en ik wil vooruit.” Ondertussen kwamen er aanbiedingen uit landen als Roemenië en Indië, maar dat zag Aloé zelf niet zitten. Hij wil aan de slag in een grotere competitie. “Ik probeer geduldig te blijven. Dat hoort er soms bij als voetballer. Ik train momenteel elke dag individueel en geniet intussen van de vrije tijd met mijn familie.”