Gesponsorde inhoud Bankbediende van misdaadclan Y. opnieuw in gevangenis Patrick Lefelon

04 juli 2019

19u51 0 Antwerpen Michaël Y. is donderdag opnieuw in de gevangenis opgesloten. De bankbediende zou de Assyrische misdaadfamilie Y. verwittigd hebben dat hun bankrekeningen zouden geblokkeerd worden. De man werd donderdag weer opgesloten omdat hij zijn voorwaarden voor vrijlating niet zou nageleefd hebben.

De meeste leden van de misdaadclan Y. die in februari werd opgerold, zijn ondertussen weer op vrije voeten. De familie wordt verdacht van drugshandel, witwassen, corrputie en enkele aanslagen in het drugsmilieu. De meeste verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden, of met elektronisch toezicht.

Eén van hen is Michaël Y., die in een klein luik van het onderzoek is betrokken. Hij werd al na de eerste raadkamer gelost. Eén van de voorwaarden was dat hij ‘s avonds na 19 uur niet meer buiten mag komen. Gisterochtend werd hij door de politie opnieuw gearresteerd. Hij had ‘s avonds niet thuis gegeven toen de politie rond 21u45 bij hem thuis had aangebeld.

De man werd vrijdagmorgen gearresteerd. Michaël Y. toonde aan de hand van foto’s op zijn gsm aan dat hij gisteravond wel degelijk thuis was. De man is nogal druk op sociale media en ‘s avonds een aantal selfies gepost. Hij had echter met zijn familie op het terras in de tuin gezeten en daardoor de bel niet gehoord.

De onderzoeksrechter had geen oren naar de uitleg van Michaël Y. Hij is voorlopig terug in de gevangenis opgesloten. Maandag verschijnt hij voor de raadkamer. Zijn advocaat Sahil Malik reageerde donderdagavond ontgoocheld: “Dit zijn kafkaïaanse toestanden. Ik zal maandag opnieuw zijn vrijlating bepleiten.”

Kucam

Melikan Kucam (44) die in de rand van het onderzoek naar de familie Y. werd gearresteerd, blijft voorlopig in de gevangenis. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling handhaafde gisteren zijn opsluiting. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid zit intussen al bijna zes maanden in voorhechtenis op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa.

Het Antwerpse gerecht voert sinds november 2018 een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. Uit dat onderzoek blijkt volgens het parket dat Melikan Kucam zich fors zou laten betalen hebben om mensen op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde.