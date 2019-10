Bankbediende die 78.000 € pikte van bejaarde, krijgt twee jaar cel Patrick Lefelon

28 oktober 2019

18u45 0 Antwerpen Dimitri G., de ex-bankbediende uit Mechelen die een 96-jarige vrouw uit Berchem 72.000 euro afhandig maakte, moet voor twee jaar de gevangenis in. Hij moet de vrouw en haar erfgenamen ook aanzienlijke schadevergoedingen betalen. Volgens de rechtbank maakte de 40-jarige man schaamteloos misbruik van de zwakke mentale en fysieke toestand en eenzaamheid van de vrouw.

Dimitri G. was vier jaar lang het vaste aanspreekpunt van het slachtoffer bij de bank BNP Paribas Fortis in Berchem. Volgens de procureur bouwde hij een vertrouwensrelatie op met de vrouw, hadden ze buiten de kantooruren contact en mocht hij haar auto gebruiken. Hij had haar bankkaart en code en deed verrichtingen voor haar. Daarbij maakte hij haar tienduizenden euro’s afhandig.

Volgens de procureur was er door de jaren 85.000 euro gestolen van de bejaarde vrouw. De rechtbank achtte het maandag bewezen dat Dimitri G. zich ruim 72.000 euro toeëigende.

“De feiten zijn zeer ernstig en laakbaar”, oordeelde de rechtbank. “Dimitri G. maakte schaamteloos misbruik van de de zwakke mentale en fysieke toestand en eenzaamheid van het slachtoffer.”

Toen BNP Paribas Fortis het misbruik op het spoor kwam en de dader er na zijn ontslag op aansprak dat er geen schenkingsovereenkomst was opgesteld, ging hij dezelfde dag naar het slachtoffer om dat te doen. “Ook toen zijn gedrag aan het licht dreigde te komen, maate hij opnieuw bedrieglijk misbruik van haar toestand”, vond de rechtbank.