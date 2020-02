Band van sp.a-ers Tom Meeuws en Jo Vermeulen brengt eerste CD uit Jan Aelberts

02 februari 2020

23u55 1 Antwerpen De Antwerpse sp.a-politici Tom Meeuws en Jo Vermeulen stelden afgelopen weekend samen met hun band een eerste CD voor in de Costa in Sint-Andries. Die kreeg de titel ‘Notre coin de paradis’.

Al tien jaar lang spelen sp.a-politici Tom Meeuws en Jo Vermeulen, huidig en voormalig voorzitter van sp.a Antwerpen samen in de band Brasserie Croque-Notes. Ze spelen samen met Veerle Verhulst (viool), Kris Van Daele (contrabas), Jan Moonen (gitaar) nummers van de Franse chansonnier Georges Brassens. Meeuws zit achter de drums. Vermeulen zingt en speelt gitaar. Afgelopen weekend stelde de vijfkoppige band zijn eerste CD voor, ‘Notre coin de paradis’. Het jubileumconcert ging door in een gevulde Costa in Sint-Andries.