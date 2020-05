Banale botsing in winkeldrukte was aanleiding voor steekpartij op Meir Patrick Lefelon

20 mei 2020

11u31 48 Antwerpen De aanleiding voor de steekpartij van dinsdagnamiddag op de Meir is een banale botsing tussen twee groepen jonge mannen. Toen één man tegen andere aanliep was het hek van de dam en trok een 28-jarige Nederlander een mes. Hij stak drie mannen uit Borgerhout neer. Eén van hen is zwaar gewond. De Nederlander wordt beticht van poging doodslag.



Volgens Kristof Aerts van het Antwerpse parket is de aanleiding van de ruzie tussen twee groepen jongemannen “banaal”. “Er zou sprake zijn dat een lid van de ene groep op de Meir botste tegen een lid van de andere groep. Dat leidde meteen tot veel ergernis en duw-en trekwerk. In die fase is er ook sprake van (wederzijdse) slagen. Op een bepaald moment heeft één man een mes getrokken en heeft daarmee drie mannen verwond. Het gaat om drie mannen van 21, 26 en 29 jaar uit Antwerpen en Borgerhout. Een van hen raakte zwaargewond door een messteek in de buik. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar er zou geen sprake meer zijn van levensgevaar. Een slachtoffer verblijft ook in het ziekenhuis, het derde slachtoffer mocht na verzorging naar huis.”

Het parket heeft drie verdachten die kort erna werden opgepakt in de studentenbuurt, laten voorleiden bij de onderzoeksrechter.

Kristof Aerts: “Tijdens de verhoren door de lokale recherche gaf een 28-jarige Nederlander uit Burcht (Zwijndrecht) toe dat hij het mes had gebruikt. Hij verklaart dat hij de andere partij op afstand wilde houden en wilde afschrikken. Het parket Antwerpen vraagt voor hem een aanhoudingsmandaat wegens poging doodslag. Voor een 25-jarige Surinamer uit Sint-Niklaas en een 20-jarige Surinamer uit Antwerpen is er gevorderd voor zware slagen.”