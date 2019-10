Ballet van Vlaanderen wordt vijftig maar staat steviger dan ooit op z'n pointes ADA

15 oktober 2019

13u04 0 Antwerpen In 1969 ging de droom van Jeanne Brabants (1920-2014) in vervulling. Het Ballet van Vlaanderen zette haar eerste passen op het podium. Intussen is Sidi Larbi Cherkaoui al vijf jaar artistiek directeur van Ballet Vlaanderen. Tweemaal feest dus en dat vieren de dansers het hele seizoen lang. Dinsdag werden zij alvast getrakteerd op taart.

Op 2 december 1969 werd de oprichtingsakte van het toenmalig Ballet van Vlaanderen ondertekend en kon het nieuwe gezelschap van start gaan. De eerste productie Prometheus in een choreografie van André Leclair ging in september 1970 in première, een event dat toen live uitgezonden werd op televisie. Het was een cruciale stap in de opmars van de dans in België.

Vijftig jaar, enkele naamsveranderingen en een fusie later staat het ballet van Opera Ballet Vlaanderen steviger dan ooit op de pointes. Dit jaar markeert ook het vijfde seizoen van Sidi Larbi Cherkaoui als artistiek directeur die het gezelschap steeds nieuwe en steeds grotere artistieke uitdagingen geeft. En met succes. Trok het toenmalige Koninklijk Ballet van Vlaanderen in 2013 - het laatste jaar voor de fusie - nog 21.000 toeschouwers, dan is het aantal bezoekers op vijf jaar tijd bijna verdubbeld tot 37.500.

Geen feest zonder taart en om de laatste rechte lijn naar de première van Brabants/Cherkaoui in te zetten trakteerde het gezelschap de dansers op taart.