Balansstraat en Lange Elzenstraat in het voorjaar van 2022 op de schop BJS

09 juni 2020

17u26 0 Antwerpen De Balansstraat en de Lange Elzenstraat in Antwerpen zijn aan een grondige vernieuwing toe en worden daarom in het voorjaar van 2022 heraangelegd.

Rioolbeheerder Aquafin gaat er een gescheiden riolering aanleggen: vuil water gaat naar de waterzuivering, regenwater kan insijpelen in de bodem en het teveel wordt naar beken en rivieren geleid.

Het Antwerpse districtsbestuur laat daarna de straten opnieuw aanleggen als verkeersveilige woonstraten. Omdat het district veel waarde hecht aan de inbreng van de bewoners, handelaars en instellingen uit de buurt, wordt er een bevraging gehouden. Door de huidige coronamaatregelen is een live publieksmoment echter niet mogelijk, daarom is gekozen voor een digitale bevraging via de website van het district.

Met de resultaten deze bevraging wordt een voorontwerp opgemaakt, dat nogmaals aan de buurt zal worden voorgelegd. Daarna volgen nog het definitief ontwerp, de gunningsprocedure en het aanstellen van een aannemer.

De start van de werken is momenteel voorzien voor het voorjaar van 2022. De werken zullen in totaal ongeveer 14 maanden duren. Ze worden uitgevoerd in verschillende fases.