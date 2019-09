Bal van de Bevrijding slingert Groenplaats terug naar de jaren ‘40 PhT

07 september 2019

21u09 0 Antwerpen Wie ouders of grootouders nog heeft horen vertellen over de dagen van de bevrijding in september 1944, weet het wel: er werd gedanst tot je erbij neerviel. Zelfs in de donkerste dagen van de V-bommen. Het befaamde Bal van de Bevrijding is al jaren vaste prik op de Groenplaats, maar kreeg dit jaar door het cijfer ‘75' extra cachet.

Dansen was in oorlogstijd vaak het enige vertier. Vandaag hebben minder mensen het onder de knie. Leuk dus dat je de kans kreeg om tijdens een dansinitiatie wat stijlvolle ‘dansmoves’ te leren. The Jacquelines zorgden voor een onweerstaanbare opwarmer in retro-swingstijl . Tussen de sets door hield Radio Minerva de tent draaiende, waarna het wachten was op de apotheose: een optreden van de US Air Force muzikanten van The Ambassadors.

Elk detail telt als je de tijdmachine naar de ‘forties’ neemt: een beautysalon gaf iedereen die dat wou een gepaste make-over.