Bakkerij Goossens is de oudste bakkerij van de stad: “Het interieur in art-decostijl komt uit 1930"

Antwerpen

Wie door de Antwerpse binnenstad kuiert, treft hier en daar nog enkele authentieke, karaktervolle winkelpanden. Jammer genoeg verdwijnen ze steeds meer uit het straatbeeld om plaats te maken voor grotere ketens. Gelukkig wisten een aantal vaste waarden de tand des tijds te doorstaan. In deze nieuwe reeks brengen we een nostalgische toer achter de schermen van deze overgebleven parels. Na een bezoek aan ’t Pantoffeltje en Ganterie Boon gaan we langs bij bakkerij Goossens, de oudste familiezaak van de stad.