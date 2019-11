Bakkerij Dellafaille opent nieuwe zaak in voormalig bedieningshuisje Nassaubrug ADA

13 november 2019

16u41 0 Antwerpen Het bedieningshuis aan de Nassaubrug wordt binnenkort de nieuwe vestiging van bakkerij Dellafaille, dat staat te lezen op een aankondigingsbord aan het raam van het huisje. Het huisje dateert van 1902 maar al sinds 1974 niet meer gebruikt.

Dellafaille is een begrip in Antwerpen. De zaak werd in 1938 opgericht door Frans Dellafaille en komt oorspronkelijk uit Schoten. Op 17 maart 2010 opende Jan Dellafaille ook een nieuwe zaak op het Antwerpse Zuid, op de hoek van de Vlaamse Kaai & de Museumstraat. En binnenkort komt daar een zaak bij in de schaduw van het MAS.

Wanneer de bakkerij zal opengaan, is nog niet duidelijk.