Bakelmans werkt nu wel mee tijdens reconstructie van moord Julie Van Espen: “Confrontatie met eigen daden was zwaar” ADN

21 november 2019

19u54

Bron: Belga 2 Antwerpen De tweede poging tot reconstructie van de moord op studente Julie Van Espen (23) is volgens het parket vrij vlot verlopen. Verdachte Steve Bakelmans (39) verleende nu wel zijn medewerking en kreeg uitgebreid de kans om zijn versie van de feiten te tonen. De reconstructie nam zowat 3,5 uur in beslag.

Steve Bakelmans werd vandaag rond 13.20 uur door de federale politie naar de plaats van de feiten gebracht, onder de Burgemeester Gabriël Theunisbrug over het Albertkanaal aan het Sportpaleis in Merksem. De reconstructie kwam er op zijn eigen vraag, nadat Bakelmans in juni had geweigerd om mee te werken aan een reconstructie.

“Besef”

“Hij beseft hoe belangrijk het is, ook voor de nabestaanden en hij begreep hun teleurstelling toen die eerste reconstructie niet kon doorgaan”, stelt zijn advocaat Dimitri de Béco. Bakelmans was volgens de Béco noch fysiek, noch mentaal in staat om deel te nemen aan de reconstructie in juni. “Van zodra hij het wél aankon, wilde hij het doen, omdat hij dat iedereen verschuldigd is. We hebben het aan de onderzoeksrechter gevraagd en die heeft ermee ingestemd.”

Bakelmans heeft tijdens de reconstructie “zijn best gedaan”, zegt de advocaat. “Hij heeft met veel goede wil uitgelegd en getoond wat er toen gebeurd is. De confrontatie met zijn eigen daden was zwaar, maar hij heeft het toch zo goed mogelijk willen doen", klinkt het.

Achter zwarte schermen

De reconstructie zelf gebeurde achter zwarte schermen in aanwezigheid van de onderzoeksrechter, de speurders, de wetsdokter, de gerechtspsychiater, de mensen van het labo en het parket(-generaal). De advocaten van Bakelmans en de nabestaanden, alsook de vader van de vriend van Julie, volgden de reconstructie op een scherm in een politievoertuig.

De reconstructie omvatte alles wat er zich onder de brug en aan het Albertkanaal afspeelde. Het wegmaken van Julie's spullen maakte er geen deel van uit.

Geantwoord op vragen

Rond 17.30 uur was de reconstructie afgelopen.

"De reconstructie heeft ongeveer 3,5 uur geduurd en is grondig en sereen verlopen. Alle partijen hebben de kans gekregen om vragen te stellen aan de verdachte, die de hele tijd heeft meegewerkt. Hij heeft getoond hoe de feiten verlopen zijn en heeft ook geantwoord op de vragen. Zijn versie van de feiten zal nu getoetst worden aan de objectieve vaststellingen in het dossier", zegt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker.

Belangrijk

Meester John Maes, die voor de nabestaanden van Julie optreedt, is tevreden dat er toch nog een reconstructie kon plaatsvinden. “Er zijn geen getuigen. We kunnen alleen voortgaan op zijn versie en daarom vond ik het belangrijk dat zijn verklaring kon worden afgetoetst aan de realiteit ter plaatse. Bakelmans heeft nu zijn versie van de feiten getoond. We gaan die vergelijken met de materiële elementen in het dossier en alles eens rustig op een rijtje zetten.”

Deze reconstructie vormt volgens het parket het sluitstuk van het onderzoek naar de feiten zelf. Het moraliteitsonderzoek is ver gevorderd. Wanneer het tot een proces komt, is nog niet duidelijk.