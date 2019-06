Bahama IJs verkoopt volgens u de lekkerste ijsjes van Antwerpen: “Geweldig trots op eerste plaats” Jan Aelberts

30 juni 2019

16u47 0 Antwerpen HLN ging in elke buurt op zoek naar het lekkerste ijsje van Vlaanderen. Tot 12 uur vanmiddag konden lezers stemmen op hun favoriete ijssalon. In Antwerpen werd massaal gestemd op Bahama IJs. De camionette van Yavuz Yilmaz kreeg 3.436 stemmen.

Met zijn drie camionettes bedient Yavuz zo ongeveer heel Antwerpen. “Ik rij in Hoboken en in't stad, op 't Kiel, ik kom bijna overal”, zegt Yavuz trots. “Ik werk al negentien jaar met ijs en draai alles volledig zelf. De klanten kennen me ondertussen. Als een collega met een camionette rijdt, wachten ze soms zelfs om een ijsje te kopen totdat ik er terug ben, terwijl het exact dezelfde ijsjes zijn.”

En die trouwe klanten stemden massaal - Yavuz kreeg bijna 3.500 stemmen - op Bahama IJs. “Ik vertelde iedereen die een ijsje kwam kopen over de actie van Het Laatste Nieuws en zo heb ik veel stemmen gehaald. Ook op Facebook heb ik campagne gevoerd. Dat ik zou winnen had ik niet verwacht, maar het maakt me geweldig trots.”

IJssalon ROMA in Essen behaalde de tweede plaats. Het brons is voor de Cocorico in Brasschaat.

