Babyboom bij de flamingo’s in ZOO Antwerpen: vier kuikens geboren, en dat is echt uitzonderlijk

Caroline Van de Pol

13 augustus 2020

10u44 4 Antwerpen Deze zomer werd een recordaantal flamingokuikens geboren in ZOO Antwerpen. De vier nieuwe donzige steltenlopers stellen het goed en zetten hun eerste stapjes in het flamingoverblijf. “De introductie in de groep is vlot verlopen”, klinkt het bij de verzorgers. “Die vier kuikens samen, dat is een prachtig en bovendien uniek gezicht.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er heerst een gezellige drukte bij de Cubaanse flamingo’s aan de ingang van de dierentuin. Eerder deze zomer verwelkomde ZOO Antwerpen flamingokuikens Vega en Vida, niet veel later kregen ze het gezelschap van nog eens twee kleintjes: Vista en Viento. “Vega en Vida zijn intussen al een pak gegroeid en zijn ongeveer een halve meter groot. Hun witte donskleed kleurde intussen grijs. Vista en Viento zijn nog steeds wit en zijn zo’n dertig centimeter groot”, zegt verzorgster Heidi.

Eerste stapjes

De vier kuikens leefden de afgelopen weken samen met hun ouders in een afgescheiden perk, op afstand van de groep. Vandaag maakten de donzige dieren voor het eerst kennis met de rest van de kolonie en zetten ze hun eerste stapjes op het groene gras van het flamingoverblijf. “De vader van het jongste kuiken is bij de dieren gebleven en begeleidde hen rustig naar de groep”, klinkt het bij de verzorgers.

Babyboom

De vier flamingo’s vormen een uniek kwartet, want nooit eerder waren er tegelijkertijd vier kleintjes in de dierentuin te bewonderen. Meer nog, in 2018 was het bijna dertig jaar geleden dat een flamingokuiken in de ZOO werd geboren. Vorig jaar breidde de kolonie uit met twee kuikens. De groei van de kolonie is onder meer te danken aan de vernieuwing van het flamingoperk en de komst van jonge vogels uit andere dierentuinen. “Deze jonge, geslachtsrijpe dieren bouwden vlijtig aan nesten en legden eieren. Dat werkte stimulerend voor de hele groep”, zegt verzorger Heidi.

Succeskoppel

Toch is deze ongeziene groepsuitbreiding vooral de verdienste van één succeskoppel. Het zorgvuldig gekoppelde ouderpaar zorgde voor maar liefst drie bevruchte eieren, waarvan ze er één om de beurt zelf uitbroedden. Normaal gezien legt een flamingovrouwtje slechts één ei. “De andere twee eieren werden succesvol door foster- of pleegouders uitgebroed. Zij zullen de kuikens ook verder grootbrengen”, legt verzorger Heidi uit.

Met de komst van Vega, Vida, Vista en Viento telt de kolonie maar liefst veertig statige steltenlopers. “Het is enorm vertederend om de dieren allemaal samen te zien. Dit is een unieke gebeurtenis voor de ZOO.”