Baby Pia kan levensreddende prik dan toch in ons land krijgen Jan Aelberts

23 september 2019

19u24 48 Antwerpen Pia zal dan toch haar levensreddende prik gewoon in België kunnen krijgen. Er werd eerst gedacht dat dat enkel in de VS zou kunnen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen is een procedure gestart.

Vorige week werden meer dan 1 miljoen sms’jes verstuurd, genoeg om de 1,9 miljoen euro in te zamelen die nodig is voor het medicijn Zolgensma. Dat middel, het duurste ter wereld, moet de afbraak van de spieren van baby Pia stoppen, zodat ze een lang en normaal leven kan leiden. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het middel enkel in de Verenigde Staten toegediend zou kunnen worden, maar ondertussen is duidelijk dat het gewoon in ons land kan. Hoewel, gewoon: de papiermolen zal flink wat uren draaien voordat het middel ook echt in België is. Vervolgens zal de prik toegediend worden in het Universitair ziekenhuis van Antwerpen of dat van Gent. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk, maar de kans is reëel dat het meisje dit jaar nog behandeld wordt.

Ook dan is er nog een kleine kans dat het middel niet aanslaat, maar daar gaan de ouders niet van uit. “Een overgrote meerderheid van de kinderen reageert heel goed op het middel”, zei mama Ellen De Meyer daar eerder over. “Al een paar dagen na toediening zie je een verschil.”