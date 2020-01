Exclusief voor abonnees Baby Bee na tien jaar radiostilte terug aan de knoppen op Oldskool Belgium: “Uit nostalgie en voor de heropleving van house uit de jaren negentig” Sander Bral

22 januari 2020

11u17 3 Antwerpen Het feestconcept Oldskool Belgium duikt vrijdag alweer in de platenkoffers van 35 jaar house-geschiedenis in Café Capital in het Antwerpse Stadspark. Achter de knoppen staat Baby Bee, de halve trouwboek van Smos, die samen hun carrière begonnen in de vroege jaren negentig en deel uitmaakten van de kleine groep deejays die pionierden in de Belgische housemuziekscene. “Ik heb het dj-leven volledig achter me gelaten en hou mijn identiteit dan ook liever geheim.”

Ondertussen al een jaar lang haalt het feestconcept Oldskool Belgium de Belgische muziekgeschiedenis van onder het stof met retrofeesten op unieke locaties en reünies van lang vergeten clubs en baandiscotheken. Naast de vele party’s met popcorn, soul, new wave, disco, rockabilly en andere vervlogen muziekgenres focust de organisatie zich met Oldskool Clubbing op de elektronische dansmuziek van enkele decennia geleden. Met een volledig vrouwelijke line-up viert Oldskool Clubbing vrijdag opnieuw 35 jaar housemuziek in Café Capital.

Het programma werd samengesteld door Baby Bee, die achttien jaar aan de draaitafels stond naast Smos in het ter ziele gegane Café d’Anvers. Het legendarische dj-duo maakte ook furore in Belmondo, Culture Club, Club 69 en de Gentse Eskimo Party’s en in 1999 werd ze verkozen tot deejay van de maand in het prestigieuze Britse muziekmagazine i-D. In 2010 hing Baby Bee haar koptelefoon voorgoed aan de haak en ging ze nieuwe uitdagingen aan.

