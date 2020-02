Baasjes voor één keer samen mét hond welkom in bioscoop Jan Aelberts

17 februari 2020

14u13 0 Antwerpen Wie samen met zijn hond naar de bioscoop wilt, kan dat binnenkort in De Studio in Antwerpen. Voor één keer maakt het cultuurcentrum aan het Mechelseplein een uitzondering. Wie een ticket koopt, krijgt daar gratis een extra zitje bij voor de hond.

Zondag 23 februari en zondag 1 maart zijn baas en hond samen welkom in De Studio. Het geluid wordt aangepast aan het gevoeligere gehoor van de honden en er staan hondenkoekjes en drinkbakken in de foyer. Bezoekers moeten enkel zelf voor een zitdekentje zorgen. Het cultuurcentrum toont de film ‘Isle of Dogs’, de stop-motion film van Wes Anderson uit 2019. Isle of Dogs speelt zich af op een afgelegen Japans eiland waar honden in quarantaine worden geplaatst na een uitbraak van de hondengriep. Een jongetje begint op hetzelfde moment aan een odyssee op zoek naar zijn verloren hondje.

Afspraak op 23 februari om 17 uur en op 1 maart om 18 uur. Info en tickets op www.destudio.com.