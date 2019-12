Baasjes van mini-Kees schakelen Lost Dogzzz in na verdwijning Toon Verheijen

26 december 2019

16u37 0 Antwerpen De baasjes van een mini-Keeshond hebben aangifte gedaan van de verdwijning van hun hondje nu al een week geleden. Ze hebben ook de vzw Lost Dogzzz ingeschakeld.

“Toen de baasjes op 16 december aankwamen in hun woning in de Gretrystraat in Antwerpen, was hun hondje nergens meer te bespeuren”, zegt Jessy Van Bael van Lost Dogzz. “Ze hebben hun woning meermaals helemaal doorzocht en konden Dushi nergens vinden. Normaal kon het hondje de woning ook op geen enkele manier verlaten. Heeft iemand hem meegenomen? Als iemand hem heeft gezien of iets heeft opgemerkt die dag gelieve dan te verwittigen. Baasjes voelen geen boosheid naar de personen die hem mss ter goeder trouw hebben meegenomen. Ze willen hun gezin weer compleet. Ook de twee dochtertjes hebben heel veel verdriet en missen hun vriendje. De baasjes loven een beloning uit voor de eerlijke vinder die Dushi weer terugbrengt. We hebben ondertussen ook wel aangifte gedaan bij de politie.”

Wat die beloning is, wordt bewust niet prijs gegeven. Alle info is welkom via 0493696406 of via info@lostdogzzz.be.