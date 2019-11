Baasje van spoorloze Sultan looft beloning voor eerlijke vinder Toon Verheijen

05 november 2019

De eigenaar van een verdwenen stafford, Sultan, looft een beloning uit voor de eerlijke vinder of de gouden tip die leidt naar de vondst van een verdwenen hondje in de Antwerpse binnenstad. De stafford Sultan verdween in de nacht van 31 oktober op 1 november in het Vleminckveld. Zij sprong uit de wagen nadat zijn baasje een ongeval had. De hond zou lijden aan epilepsie en heeft medicatie nodig. Alle tips zijn welkom op info@lostdogzzz.be.