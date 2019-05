Baas Boekenbeurs verongelukt aan Craeybeckxtunnel Patrick Lefelon

25 mei 2019

17u59 0 Antwerpen Alexis Dragonetti, bekend figuur uit de Vlaamse boekenwereld, iels zaterdagmiddag rond 15u15 verongelukt aan de ingang van de Craeybeckxtunnel. Bij het inrijden van de tunnel richting Brussel verloor de man de controle over zijn Porsche en botste tegen de voorkant van de tunnel.

Een ploeg van de verkeerspolitie kon de man nog reanimeren. HIj werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij ondertussen overleden, zo bevestigt woordvoerster Christel Minne van het Antwerpse parket.

Het slachtoffer Alexis Dragonetti was CEO van stripuitgeverij Ballon Media die onder andere de albums van Jommeke uitgeeft. Hij is ook de gedelegeerd bestuurder van Boek.be, de organisatie achter de jaarlijkse Boekenbeurs in het Antwerpse Bouwcentrum.

Ballon Media verspreidde rond middernacht een persbericht: “Met groot verdriet melden wij u het overlijden van Alexis Dragonetti. Onze CEO maar ook inspirator, motivator en vriend bij Ballon Media. Hier zijn geen woorden voor. Enkel onze innigste gedachten en deelneming voor familie, vrienden, alle medewerkers bij Ballon Media en alle vrienden, collega’s uit de boeken- en stripwereld.”