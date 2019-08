AZ - Antwerp niet te volgen in het stadion, wél op Q2 en HLN.be Jan Aelberts

21 augustus 2019

16u47 0 Antwerpen Antwerp-supporters zijn morgen niet welkom in Enschede voor de match AZ - Antwerp, op HLN.be zijn ze dat wél. Onze website en zender Q2 zenden het cruciale kwalificatieduel live uit.

Het dak van het AFAS-Stadion in Alkmaar van tegenstander AZ staat op instorten en dus verhuist de wedstrijd naar de Grolsch Veste van Enschede. Helaas is het gemeentebestuur niet zo tuk op de Antwerp-supporter en wordt de wedstrijd enkel in het bijzijn van supporters van AZ gespeeld. Tot grote onvrede van de achterban van The Great Old.

Maar geen nood: AZ - Antwerp zal vanaf 20.10 uur live te volgen zijn bij Q2 en op HLN.be. De aftrap is om 20.30 uur. Aan Antwerp nu om te bewijzen dat ze ook zonder twaalfde man in het stadion AZ de baas kunnen.