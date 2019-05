Axel Vervoordt wint AC-Cultuurprijs voor culturele verdiensten ADA

21 mei 2019

13u22 4 Antwerpen Antwerpen Cultuurstad reikt dit jaar de AC-Cultuurprijs uit aan Axel Vervoordt. De award wordt traditioneel toegekend aan organisaties of personen die uitzonderlijke culturele inspanningen leveren, in het bijzonder voor de stad Antwerpen.

De vereniging ondersteunt culturele en artistieke projecten en reikt sinds enkele jaren ook de AC-Cultuurprijs uit. Onder meer Let’s Go Urban, het Red Star Line Museum, theatergezelschap Tutti Fratelli, Stripmuren en Jeugd & Muziek mochten de award eerder al in ontvangst nemen. De award bestaat dit jaar voor het eerst uit een origineel kunstwerk van Catherine Rochtus, dat speciaal voor deze editie werd gecreëerd.

De laureaat van 2019 is Axel Vervoordt, een Antwerpenaar met internationale uitstraling. De jury looft hem voor “de unieke manier waarop hij hedendaagse en klassieke kunst met een verfijnd en kunstzinnig vakmanschap weet te integreren in elk interieur dat hem wordt toevertrouwd. Hij creëert zo een nieuwe wereld waarin de opdrachtgever zichzelf (her)ontdekt”. Naast zijn blijvende steun voor jonge kunstenaars via de muziekstichting “Inspiratum” en de “Axel & May Vervoordt Foundation”, speelden ook zijn uitzonderlijk verdiensten voor de stad Antwerpen een grote rol. De redding van de historische gebouwen van de 16de-eeuwse Vlaaikensgang, zijn adviserende functie bij de renovatie van het M HKA en recent nog het gastcuratorschap van het Diamantmuseum in Antwerpen met de creatie van “De Wonderkamer” zijn slechts enkele voorbeelden.