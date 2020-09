Exclusief voor abonnees Axel Daeseleire verkent onbekend terrein in VTM-programma ‘Axel gaat binnen’: “Sommige verhalen kwamen keihard binnen. Dan heb je dagen nodig om te bekomen” David Acke

04 september 2020

11u59 1 Antwerpen In het nieuwe VTM-programma ‘Axel gaat binnen’ gaat acteur en tv-maker Axel Daeseleire naar plekken die voor veel Vlamingen onbekend terrein zijn. Vier nachten en vijf dagen lang verblijft Daeseleire in een forensisch psychiatrisch centrum, een brandwondencentrum, De Lovie en een crisisopvang voor mensen met een drug- of alcoholverslaving . Waarom vraagt een mens zich af? Jommeke achterna als kind met zijn fietsje door de voetgangerstunnel naar Linkeroever. Vandaag geen vliegende bollen maar menselijke verhalen in hun puurste vorm. “Andere mensen ontmoeten, van allerlei pluimage, maakt jezelf ook beter als mens.”

In elk programma dat je maakt, ga je op de een of andere manier op zoek naar het onbekende. Vanwaar die fascinatie?

“Dat heb ik altijd al wat gehad. Ik zat als kind heel graag in de scouts net vanwege dat exploreren. Maar evengoed alleen met mijn fietsje door de voetgangerstunnel richting Linkeroever. Dat was mijn manier om op zoek te gaan naar de belevenissen van Jommeke. Die ging ook altijd op pad en kwam gekke figuren tegen. Oké, ik kwam enkel de realiteit tegen maar dat prikkelde mij. Tot mijn tienerjaren was dat altijd dichtbij maar geleidelijk wordt die cirkel groter als je ouder wordt. Maar het principe blijft hetzelfde. Dat exploreren heeft ook te maken met mijn drang om nieuwe mensen te leren kennen van allerlei pluimage. Ik ben ervan overtuigd dat jou dat als mens ook beter maakt en dat je jezelf ook beter leert kennen. De noodzaak naar dat zoeken naar die andere is eigenlijk ook meteen mijn drang geweest om acteur te worden. Ik herinner me als klein ‘manneke’ - mijn vader was advocaat - dat ik soms mee ging en ging praten met de mensen die in de wachtkamer zaten. Natuurlijk wist ik dat de kans bestond dat die mensen iets verkeerd hadden gedaan. Maar dat fascineerde me, maar evengoed wilde ik weten wat dat deed met die mensen én hoe ze die plooien gingen gladstrijken.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 02 dagen 12 uren 33 minuten 21 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees nu 8 weken gratis