Avondklok 23.30 uur: Antwerpen valt braaf in slaap Sander Bral

29 juli 2020

23u37 410 Antwerpen Zelfs voor een midweekse avond is het nog nooit zo rustig geweest in Antwerpen, de Koekenstad, de Stad van A, voor het eerst: de Stad van niemand. Cafés op bruisende hotspots als het historisch centrum, Mechelseplein en Vrijdagmarkt sloten zelfs al vóór 23.00 uur de deuren en tien minuten later was er amper nog volk te bekennen in de binnenstad. Protest? Politie-interventies? Niks van dat. De stad slaapt.

Wanneer de lokale politie woensdagochtend berichten kan onderscheppen waarin wordt opgeroepen om rond 18 uur op de Grote Markt te protesteren tegen de provinciaal opgelegde avondklok, blijkt er toch iets te bewegen. Wanneer om 18 uur blijkt dat er níemand - behalve twee agenten en de persfotograaf van deze krant - komt opdagen op dat zogenoemd protest, wordt al snel duidelijk dat de Antwerpenaar vrede neemt met de avondklok.

Na de oproep afgelopen weekend om niet meer naar Koekenstad te komen, is er amper nog volk te bespeuren in de Antwerpse horeca en woensdag is dat niet anders. Enkelingen op de Vrijdagmarkt drinken een pintje, de extra terrasruimte op de Groenplaats is overbodig, op de Grote Markt is niemand te bespeuren en op het doorgaans rebelse Mechelseplein zijn alle cafés zelfs voor 23.00 uur al gesloten.

Nog voor de avondklok - 23.30 uur - is er geen ziel meer te bespeuren in het hartje van de Koekenstad. Een historisch moment.