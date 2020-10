AVA en Friendship lanceren knutselpakket Joybox: “Gezonder dan zielloos naar een scherm staren” Sander Bral

13 oktober 2020

16u25 0 Antwerpen Papierbedrijf AVA en reclamebureau Friendship slaan de handen in elkaar voor ‘Joybox’. Ouders en hun kinderen kunnen samen creatief aan de slag met de fantasierijke pakketten vol knutselmateriaal. “We willen gezinnen inspireren om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan en zich vooral samen te amuseren.”

Een verrassende voeldoos, een geestige corona piñata of pooping unicorn. Het zijn maar enkele creaties die kinderen en hun ouders samen kunnen maken met Joybox, de nieuwe knutselpakketten van het Antwerpse familiebedrijf AVA en reclamebureau Friendship.

Elke Joybox is een volledige set waar direct mee aan de slag gegaan kan worden. Het pakket bevat alle benodigdheden van de juiste lijm tot veilige kleurstoffen en kleurrijke pompons. “Fun en creativiteit, zonder opzoekwerk of gedoe voor de ouders. Wél zorgeloos knutselen en genieten”, klinkt het.

Zielloos scrollen

“Twee kinderen van vijf en negen entertainen op een druilerige zondagnamiddag is geen sinecure, dat heb zelf al meermaals ondervonden”, zegt creatief directeur Philippe Blondé van Friendship. “Naar de veel te dure bioscoop dan maar weer of ze uren voor een scherm zetten thuis? Zoals de meeste ouders wil ik mijn kinderen creatief bezighouden, zonder ze te zien veranderen in schermzombies. Zo is de idee achter Joybox ontstaan. Zodat kinderen met hun ouders samen creatief bezig kunnen zijn, samen iets creëren in plaats van zielloos zitten scrollen op een schermpje.”

Kant-en-klaar

Fay en Koen Van Weddingen, bestuurders bij AVA, beamen dat. “Als rasecht familiebedrijf staan wij volledig achter het maken van kwaliteitsvolle familietijd. Creativiteit in alle facetten is een must voor een succesvolle toekomst van opgroeiende kinderen. Wij geloven in het succes van kant-en-klare pakketten om onze klanten te faciliteren. Voor feesttafels, herfstige weekenddagen of voor onder kerstbomen.”