Autowrak van Brusselaar ligt al drie jaar in Houtdok Sander Bral

26 juni 2019

13u10 0

Het nieuwe politiewijkteam van het Eilandje werd vorige week op de hoogte gebracht van een geval van sluikstort op een boot aan het Houtdok-Noordkaai. Gezien de afmetingen van de boot, zeven op vier meter, werd deze vermoedelijk geplaatst door een vrachtwagen. Ondanks de hulp van de scheepvaartpolitie kon de eigenaar van de boot niet geïdentificeerd worden. Er waren ook geen bruikbare camerabeelden voorhanden die tot een mogelijke identificatie konden leiden.

De dienst milieu-interventie kwam helpen om het achtergelaten afval in de boot te onderzoeken, maar ook dit bracht geen mogelijke eigenaar in beeld. Het wijkteam besloot contact op te nemen met de brandweer. Hun duikers deden nazicht in het dok om te zien of er meer sluikstort kon aangetroffen worden. De duikers troffen in het water een autowrak aan. Dat bleek toe te behoren aan een man uit Brussel. De auto zou in 2016 in het water beland zijn. Stadshaven zal moeten beslissen over een eventuele berging van het voertuig.