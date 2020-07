Automobilisten rijden middenberm Singel over om wegenwerken te omzeilen CVDP

15 juli 2020

18u26 0 Antwerpen Op de Singel voor het kruispunt met de Plantin en Moretuslei reden vandaag heel wat automobilisten over de middenberm om te keren. Er wordt vermoed dat ze zo de werken aan de Plantin en Moretuslei willen omzeilen.

De werken aan de Plantin en Moretuslei zijn al een tijd bezig. Eind juni maakte een grote ‘knip’ van de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Provinciestraat de belangrijke invalsweg tot een doodlopende straat. Het duurde toen even voordat automobilisten daaraan gewend geraakten. Ook de werken op het kruispunt van de Singel met de Luitenant Lippenslaan en de werken aan de geluidsschermen van de E313 ter hoogte van de Borgerhoutse Tuinwijkwas veroorzaakten verkeershinder.

Op de Singel voor het kruispunt met de Plantin en Moretuslei reden vandaag heel wat automobilisten over de middenberm om te keren. Er wordt vermoed dat ze zo de werken aan de Plantin en Moretuslei willen omzeilen. “Vandaag heeft een collega inderdaad iemand een terugkeerbeweging over de middenberm van de Singel zien maken ter hoogte van het kruispunt met de Pretoriastraat. Daarnaast waren er geen signalen van problemen over mensen die massaal de regels overtreden”, zegt Gilles Van Goethem van het AWV. “De werken aan de Plantin en Moretuslei zijn al lang bezig en werden aangekondigd via zo veel mogelijk kanalen. Er staat ook voldoende signalisatie en borden.”