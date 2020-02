Automobilisten blijven fietsers inhalen in fietsstraten: fietsteam politie gooit ze op de bon Sander Bral

14 februari 2020

Het fietsteam Orida van de lokale politie heeft donderdag toezicht gehouden in de fietsstraten die evenwijdig lopen met de Turnhoutsebaan en de Rotterdamstraat in Antwerpen-Noord. Vijftien bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze een fietser inhaalden. In een fietsstraat is dat namelijk niet toegelaten. Tegelijk stelden de fietsende inspecteurs vast dat achttien bestuurders aan aan hun mobiele telefoon aan het prutsen waren tijdens het rijden. Eén bromfietsers reed zonder lichten rond. Tot slot kon de politie iemand stoppen die met een gestolen elektrische fiets reed.