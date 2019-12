Auto vliegt in brand PLA

25 december 2019

In de Schermersstraat vloog dinsdagavond rond 20u30 een geparkeerde auto in brand. De brandweer kon het vuur wel blussen maar de wagen brandde volledig uit. Volgens de politie is er geen kwaad opzet in het spel. Een technisch defect heeft de brand veroorzaakt.