Auto van patser (18) zonder rijbewijs in beslag genomen: “Munitie en mes gevonden” Jan Aelberts

30 september 2019

18u28 1 Antwerpen De politie heeft de auto van een 18-jarige bestuurder in beslag genomen nadat die met 90 kilometer per uur door de stad raasde. Bij controle werden een mes en munitie gevonden.

Een patrouille van het wijkteam van de Unolaan merkte dit weekend een BMW op die heel gevaarlijk rijgedrag vertoonde in de omgeving van de Antwerpse Tweemontstraat. De auto reed 90 kilometer per uur in een zone 50, gaf nergens voorrang van rechts en bracht verschillende weggebruikers in gevaar. De politie zette de bestuurder aan de kant. Het bleek een 18-jarige man die geen rijbewijs kon voorleggen.

Hij beweerde zijn voorlopig rijbewijs niet op zak te hebben, maar dat verhaal bleek na controle niet te kloppen. Omdat het niet de eerste keer was dat de jongen zonder rijbewijs achter het stuur was betrapt en hij de ernst van de feiten niet leek te beseffen, werd beslist zijn wagen in beslag te nemen. Toen de politie de wagen doorzocht, werd als kers op de taart een mes, een lachgaspatroon en munitie gevonden.