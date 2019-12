Auto uitgebrand na explosie in Antwerpen Redactie

30 december 2019

00u00 0

In Antwerpen is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen uitgebrand na een explosie. "Van een buur hoorde ik dat er een explosief door het raam was gegooid", zegt Vital Baeken (48) - bekend als schrijver en komiek Vitalski, die werd gewekt door de ontploffing. "In de auto zou ook een pak geld gelegen hebben, dus het lijkt op een afrekening binnen het drugsmilieu." Volgens hem was er enkele uren voordien op straat een hevige ruzie tussen twee mensen die een onverstaanbare taal spraken. In de getroffen August Sniedersstraat woont de familie Y., waarvan een lid in maart veroordeeld werd tot een gevangenisstraf voor het houden van cannabisplantages. De wagen werd zwaar beschadigd weggesleept, maar in de buurt geraakte er verder niks beschadigd.

Dat er een granaat in het spel zou zijn, werd niet bevestigd door het gerecht. "Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing", vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. Dat onderzoekt of er een link is met de eerdere aanslagen in Antwerpen. De voorbije maand vonden er granaataanslagen plaats in Merksem, Deurne en Wommelgem.