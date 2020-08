Auto rijdt zich vast in tramsporen op Linkeroever CVDP

20 augustus 2020

21u31 0 Antwerpen Woensdagavond heeft een wagen zich vastgereden in de tramsporen aan de Blancefloerlaan op Linkeroever.

Het incident gebeurde om 10 uur. “De auto is er vastgeraakt met de vier vielen aan weerszijden van de tramsporen. Hoe de bestuurder daar beland is weten we niet”, vertelt de woordvoerder van De Lijn. De wagen werd getakeld om 22.30 uur. Het tramverkeer is gedurende een half uurtje verstoord geweest.