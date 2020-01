Auto ramt etalageraam in Wijnegem, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf CVDP

01 januari 2020

23u59

Bron: eigen berichtgeving, Belga 22 Antwerpen In Wijnegem is een auto deze avond tegen de etalage van sanitairwinkel DESCO gereden. Een van de ramen is daarbij gesneuveld. De bestuurder sloeg na de botsing op de vlucht en liet zijn voertuig achter op de Eugeen Fahylaan in Deurne, waar een getuige twee personen zag vluchten. Dat meldt de lokale politie.

De wagen, een Opel Corsa, was rond kwart voor acht de parking van de sanitairwinkel opgereden aan de kant van de Deurnesteenweg. De bestuurder reed verder door, miste de bocht en knalde tegen de etalage van de winkel, aan de kant van de Merksemsebaan. De auto verloor daarbij een van zijn nummerplaten.

“De wagen met Poolse nummerplaten reed de parking van het bedrijf op aan de kant van de Deurnesesteenweg. In de bocht op de parking richting de Merksemsesteenweg reed hij in de etalage. Na de botsing reed de wagen weg”, zegt de woordvoerder van politiezone Minos. “Het was waarschijnlijk geen poging tot ramkraak, maar dat is nog niet zeker. De parking van DESCO wordt wel vaker gebruikt als binnenweg en we vermoeden dat de wagen de bocht gemist heeft. De politie onderzoekt de zaak verder.”

De auto werd uiteindelijk achtergelaten in de Eugeen Fahylaan, waar een getuige twee personen zag vluchten.