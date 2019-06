Auto met vervallen keuring botst met onverzekerde wagen Sander Bral

26 juni 2019

13u20 0

In de Brederodestraat vond in de nacht van dinsdag op woensdag een ongeval plaats. Eén van de betrokken voertuigen reed vermoedelijk achteraan in op de voorligger, al bleef de schade beperkt. Bij aankomst van de politie kon de éne bestuurder geen verzekeringsbewijs voorleggen, de andere bestuurder kon geen geldige keuring tonen. De betrokkenen waren ook zeer karig met informatie over hoe het ongeval had plaatsgevonden. Ze zullen op latere datum verhoord worden. Mogelijk kunnen camerabeelden helpen om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren.