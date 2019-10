Auto-inbrekers slaan toe aan de Waalsekaai: “Zowel mijn gps als die van mijn vriend werden vorige week gestolen” Caroline Van de Pol

30 oktober 2019

09u19 0 Antwerpen Vorige week werden L.D. (24) en haar vriend op een week tijd allebei slachtoffer van een auto-inbraak op het plein tussen de Waalsekaai en de Vlaamsekaai in Antwerpen.

“Ik had mij op 17 oktober geparkeerd aan de Waalsekaai. Toen ik instapte in de auto zag ik plots dat mijn gps verdwenen was.” Haar wagen was niet beschadigd, dus de dieven hadden hem open gekregen zonder een deur te forceren of een raam in te slaan. “Ik verschoot van die inbraak omdat het al de tweede keer dit jaar was dat mijn gps gestolen werd. Ik heb er nu weer een nieuwe gekocht, maar ik ben bang dat deze ook snel opnieuw gestolen wordt.”

Volkswagen geviseerd

Enkele dagen later werd ook L.D.’s vriend slachtoffer van een autodiefstal aan de Waalsekaai. “We zagen toen dat het slot wel bij de klink geforceerd was.” Naast een gps werd er ook een ipod en een usb-stick gestolen. “We rijden allebei met een Volkswagen en denken dat dit merk geviseerd wordt door dieven omdat een gps er gemakkelijk uit te halen valt.”

L.D. deed aangifte bij de politie. “Daar stelden ze een pv op en vertelden ze dat ze niet veel konden doen. Alleen bij voldoende meldingen van diefstal aan de Waalsekaai zullen ze het er extra controleren.” L.D. postte daarom een bericht met haar verhaal op Facebook en kreeg daarop heel wat reacties. “Mijn post werd 134 keer gedeeld dus het lijkt erop dat meer mensen slachtoffer werden van die bende.”

Paradijs voor auto-inbrekers

L.D. en haar vriend pleiten voor extra politiecontroles, meer camera’s en meer verlichting op de parkeerplaats aan de Waalsekaai. “Er staan daar duizenden auto’s in het donker, dus ik kan mij voorstellen dat het een paradijs is voor auto-inbrekers. Volgens mij zouden er met extra lantaarnpalen en enkele camera’s veel inbraken vermeden kunnen worden.”

De Antwerpse politie heeft voorlopig nog geen weet van een recent verhoogd aantal auto-inbraken aan de Waalsekaai. Volgens de woordvoerder is het wel een gekende plaats voor diefstal. “Grote openluchtparkings zijn een logisch doelwit voor inbrekers en daarom besteden we daar ook aandacht aan. Het voorbije jaar hadden we een campagne met waarschuwingen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Verder voeren we ook extra controles uit wanneer we een piek zien in het aantal aangiftes op een specifieke plaats.”