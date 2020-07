Auto-inbreker gevat met broek op enkels: “Nadat hij zichzelf had gefatsoeneerd, werd hij gearresteerd” Sander Bral

04 juli 2020

13u43 0

Een interventiepatrouille van de lokale politie deed in de nacht van vrijdag op zaterdag nazicht in de Van Luppenstraat in Antwerpen na een oproep dat er een inbreker had toegeslagen in verschillende wagens. In totaal werden vijf voertuigen aangetroffen waarin mogelijk was ingebroken. Terwijl de patrouille bezig was met de vaststellingen kwam er een gelijkaardige oproep binnen vanuit de Vredestraat in Berchem. Met behulp van de cameraoperatoren kon een verdachte in beeld gebracht worden.

De interventiepatrouille deed meteen nazicht en kon de verdachte aantreffen die gehurkt tussen twee voertuigen zijn gevoeg aan het doen was. Nadat de man zichzelf had gefatsoeneerd werd hij gearresteerd. Hij verkeerde vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen en bleek ook illegaal in het land.

De verdachte was in het bezit van een rugzak met een heleboel spullen die mogelijk afkomstig waren uit de geviseerde voertuigen. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek. De eigenaars van de beschadigde voertuigen werden door de politie in kennis gesteld.