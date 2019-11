Auto in brand gestoken Patrick Lefelon

03 november 2019

Aan de Cockerillkaai is zaterdagnacht een geparkeerde auto in brand gestoken. Een voorbijganger merkte rond middernacht dat het interieur van de auto vol rook ging. De brandweer sloeg een raam in om het vuur te blussen.

Politiewoordvoerder Sven Lommaert: “Onze eerste vaststelling is dat er kwaad opzet in het spel is. Onbekenden hebben iets brandbaar langs het openstaande dakraam naar binnen gegooid. Daardoor is de middenconsole in brand gevlogen. Een motief is niet bekend. Er zijn geen linken naar het criminele milieu waarin gelijkaardige autobranden zich situeerden.”