Auto in beslag genomen van man die al zes jaar rondrijdt zonder rijbewijs Sander Bral

01 april 2020

15u14 0

De verkeerspolitie heeft dinsdag het voertuig van een hardleerse bestuurder in beslag genomen. Rond elf uur in de voormiddag gingen inspecteurs over tot controle van het voertuig. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen. Hij reed al sinds 2014 rond zonder rijbewijs. Het was niet de eerste keer dat de man betrapt werd en op bevel van het parket nam de politie zijn auto in beslag. Als de betrokkene nog één keer betrapt wordt, riskeert hij gearresteerd te worden.