Auto brandt volledig uit in Borgerhout Jan Aelberts

19 maart 2020

23u18 1 Antwerpen In Borgerhout is donderdagnacht een auto uitgebrand. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet.

De auto vatte donderdagnacht vuur in de Guldensporenstraat in Borgerhout. De vlammen sloegen uit de motorkap en ook de wagen ernaast werd niet gespaard. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Volgens getuigen in de buurt zou er na het incident een achtervolging hebben plaatsgevonden, maar de politie ontkent dat er kwaad opzet mee gemoed is. “De brand was accidenteel”, aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie.