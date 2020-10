Auto belandt in het water bij de Oosterweelbrug in de haven: bestuurder kan zichzelf in veiligheid brengen Jasper van der Schoot

09 oktober 2020

18u42 0 Antwerpen Vlak bij de Oosterweelbrug in de haven is gisterenavond een auto in het water gereden. Dat bevestigt Kristof Geens van de brandweer Zone Antwerpen. De bestuurder kon zichzelf uit de wagen bevrijden en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk is de auto geslipt over de natgeregende treinsporen die daar liggen.

Omstreeks 20.00u was de brandweer ter plaatse om de auto uit het water te vissen. De bestuurder had zichzelf reeds weten te bevrijden en zat al op het droge toen de brandweer aankwam. Naar alle waarschijnlijkheid is de chauffeur de controle over het stuur verloren toen hij met zijn auto de natgeregende treinsporen kruiste.

De brandweer bevestigt ook dat het niet de eerste keer is dat op die locatie een auto in het water belandt. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis voor onderzoek.