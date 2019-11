August van Nick Bril is beste nieuwkomer in Gault&Millau: “Deze award geeft vertrouwen en houvast” Sander Bral

04 november 2019

18u23 0 Antwerpen Met een score van 15 op 20 is het restaurant van het Antwerpse hotel August de beste nieuwkomer in de nieuwe gids van Gault&Millau België. Uitbater Nick Bril, die met zijn ander restaurant The Jane opnieuw 18 op 20 haalt, kreeg het goede nieuws maandagmiddag samen met zijn team te horen in AED Studios in Lint. “Deze erkenning geeft het vertrouwen en de houvast om van August nog een mooiere zaak te maken.”

De anonieme inspecteurs van Gaul&Millau hebben dit jaar 1.300 restaurants gerecenseerd in België en Luxemburg, waaronder ook 130 nieuwe adressen. De scores van de nieuwe gids werden maandagmiddag bekend gemaakt voor duizend restaurateurs, journalisten en partners in AED Studios in Lint. Naast het dessert van het jaar (Soma) en Aziaat van het jaar (Dim Dining) ging ook de nieuwkomer van het jaar naar Antwerpen. Nick Bril opende acht maanden geleden het restaurant van Hotel August vlak bij zijn ander restaurant The Jane (score 18 op 20).

Een derde zaak starten in de toekomst? Dat is mogelijk, ik blijf mezelf steeds met nieuwe uitdagingen opzadelen Nick Bril

“We waren met veertien mensen aanwezig op de prijsuitreiking, gewoon wat aan het babbelen en een pintje aan het drinken. En toen hoorden we opeens de naam van ons restaurant afroepen”, herbeleeft Nick. “We wisten wel dat The Jane hoog zou scoren in de gids maar het voelt geweldig dat we nu, na acht maanden al, ook erkenning krijgen voor August. Ik ben ongelooflijk blij met de award.”

Aard van het beestje

Nick Bril ging een kleine drie jaar geleden in zee met August en acht maanden geleden opende het hotelrestaurant ook de deuren. “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en deze ben ik dan ook aangegaan. August is een erg mooi project en ik ben best trots dat ik bij de start betrokken was om het verder uit te bouwen. August is heel erg goed van start gegaan, de bezetting van het restaurant loopt vlot. Over de werking focus ik me steeds op de zaken die nog beter kunnen, dat is de aard van het beestje. Ik ben zeer kritisch en ben permanent bezig om zowel August als The Jane nog beter te maken.”

Laagdrempeliger

“Waarom ik met August ben gestart, in dezelfde buurt als The Jane? Het zijn twee verschillende concepten, ze werken complementair en kunnen geen concurrentie zijn. Bij The Jane concentreer ik me op het gastronomische, ondanks er ook een losse sfeer hangt moet The Jane echt meedraaien op het hoogste culinaire niveau. August is dan weer veel laagdrempeliger. In August mag het niet de bedoeling zijn dat mensen maanden op voorhand reserveren om iets te kunnen eten. Ook gewoon twee vriendinnen die ’s middags toevallig passeren en een salade willen eten met een glas wijn, zijn welkom. De eigen identiteit van beide zaken moeten bewaard blijven, dat is het belangrijkste.”

“Een derde zaak starten in de toekomst? Dat is mogelijk, ik blijf mezelf steeds met nieuwe uitdagingen opzadelen. Maar August is nog maar acht maanden geopend dus mijn focus ligt volledig daar. Deze erkenning van Gault&Millau geeft wel het vertrouwen en houvast om van August nog een mooiere zaak te maken. Ook laat ik The Jane niet los, we moeten het allerbeste uit onze restaurants halen. Gelukkig heb ik prachtig een team van zeventig mensen waar ik steeds op kan terugvallen.”

